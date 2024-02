Igor Maranhão, vulgo Mecânico, e Emili Cristine foram presos em operação contra a milícia do Tubarão - Divulgação/PCERJ

Igor Maranhão, vulgo Mecânico, e Emili Cristine foram presos em operação contra a milícia do TubarãoDivulgação/PCERJ

Publicado 05/02/2024 18:24 | Atualizado 05/02/2024 19:21

Rio - Policiais da 27ª DP (Vicente de Carvalho) prenderam, nesta segunda-feira (5), três suspeitos de integrar a milícia de Tauã de Oliveira Francisco, o 'Tubarão', em Seropédica, na Baixada Fluminense. Entre os detidos está Igor Maranhão Dutra, vulgo Mecânico, apontado como homem de confiança de Tubarão. Juntamente com o suspeito, os policiais também prenderam Emili Cristine Batista Lourenço.



Segundo a delegacia responsável pela ação, Emili teria permitido que Igor disparasse contra os policiais para tentar fugir no momento da abordagem. Com eles foram apreendidos um fuzil calibre 556, um carregador de fuzil, 31 munições intactas calibre 556, 44 munições deflagradas, roupas camufladas e um veículo clonado. A dupla foi presa em flagrante pelos crimes tentativa de homicídio, posse ilegal de arma e receptação.



Ainda durante a operação, em outro endereço, os agentes prenderam Dimerson Silva de Oliveira dentro de casa, com uma pistola calibre 9mm com numeração raspada. Segundo as investigações, Dimerson faz parte do chamado 'GAT' do miliciano Tubarão. Ele foi preso em flagrante por posse de arma com numeração suprimida.

Os três presos foram encaminhados à 27ª DP e estão à disposição da Justiça. Os policiais estiveram no local após um trabalho de inteligência e monitoramento. O grupo paramilitar de Tubarão é rival de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que está preso desde dezembro do ano passado.



Vídeos gravados por moradores mostram intensa movimentação de carros, vans e motos da Polícia Civil saindo da comunidade, nesta segunda-feira (5). Pelos menos dez carros blindados, quatro vans e três motos aparecem nas imagens. Veja o vídeo:

Há uma semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), prendeu em flagrante Aluizio de Mello Ribeiro , o Recruta, integrante da milícia "Tropa do Tubarão". Aluizio foi preso em um veículo roubado com a placa adulterada no km 40 da BR-465, em Seropédica. Com ele, foram encontradas uma pistola 9mm.

Os locais do KM 32 e KM 34 eram dominados pela milícia de Zinho e chegaram a sofrer uma invasão no início do ano passado, mas foram retomados. Entretanto, em fevereiro do mesmo ano, o grupo liderado por Tubarão, com ajuda de traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), conseguiu expulsar os rivais do local e passaram a dominar a área até o KM 40.