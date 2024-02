A previsão de chuva segue sobre cidade da Baixada Fluminense - Reprodução

A previsão de chuva segue sobre cidade da Baixada FluminenseReprodução

Publicado 05/02/2024 19:20 | Atualizado 05/02/2024 19:51

Rio - As cidades de Nova Iguaçu e Mesquita, na Baixada Fluminense, entraram em estágio de atenção, na tarde desta segunda-feira (5), devido à chuva nas últimas horas. Segundo a previsão, a região pode sofrer com elevação e transbordo de rios.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Nova Iguaçu emitiu um alerta informando que núcleos de chuva moderada a forte se formaram sobre a Serra de Tinguá, podendo causar alagamento e transbordo do nível rios. Para as próximas horas, permanece a previsão de pancadas isoladas de chuva forte, com raios e rajadas de vento.

A Prefeitura de Mesquita também informou que a cidade tem previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a ocasionalmente forte entre a tarde e a noite.

Os municípios de Petrópolis e Teresópolis também enfrentam chuva moderada nesta segunda com possibilidade de elevação de rios.

Na noite de domingo (4), uma chuva forte atingiu diversas regiões do estado do Rio como a Baixada Fluminense, Zona Norte da capital e Região Metropolitana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Nova Iguaçu e Belford Roxo ficaram em alerta máximo, com iminência de transbordo do Rio Botas nas localidade Parque Horizonte/Santa Eugenia/Jardim Esplanada.

Previsão na capital

Segundo o Centro de Operações do Rio (COR), Até o fim desta segunda (5), ainda há previsão de pancadas rápidas de chuva moderadas na cidade.



Entre esta terça (6) e a quinta-feira (8), haverá redução de nebulosidade sobre a cidade e não há previsão de chuva.



Na sexta (9), instabilidades em altos níveis da atmosfera, reforçadas pelo calor, influenciarão o tempo na cidade, que tem previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a forte no período da tarde.