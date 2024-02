Houve 23 mortes por Covid-19 na última semana - Reprodução

Houve 23 mortes por Covid-19 na última semanaReprodução

Publicado 05/02/2024 18:35

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio de Janeiro contabilizou 1.351 novos casos e 23 mortes em decorrência da de covid-19 entre os dias 29 de janeiro e 5 de fevereiro de 2024. Neste período, houve nove internações pela doença. A taxa de letalidade permaneceu a mesma da última semana, em 2,68%.



Desde o início da pandemia em março de 2020, o estado do Rio de Janeiro acumula 2.901.953 casos confirmados, com 198.124 internações e 77.845 óbitos por causa do vírus. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (5), no Painel de Coronavírus do Governo do Estado. A plataforma é atualizada semanalmente.



De acordo com a última contagem disponível, que data do dia oito de janeiro deste ano, a taxa de internação de adultos em UTIs permanece em 67%. Quanto aos leitos de enfermaria dedicados a pacientes com o vírus, todos seguem com 100% de ocupação.



Vacinação



Segundo o Vacinômetro do Governo do Estado, 90% da população com mais de 12 anos tem o esquema de vacinação de duas doses completo. A partir dos 5 anos, o número chega a 82%.



A cobertura vacinal cai para 62% a partir da 1ª dose de reforço com idade de 12 anos ou mais. Na segunda dose de reforço, o total chega a 23%.