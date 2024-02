Polícia Civil investiga execução de homem em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 05/02/2024 21:14 | Atualizado 05/02/2024 21:22

Rio - Roosevelt José do Nascimento Junior foi executado a tiros em uma oficina de motos na Rua Professor Gonçalves, em Campo Grande, Zona Oeste, na tarde desta segunda-feira (5). A vítima foi abordada por criminosos armados na entrada do estabelecimento. Segundo testemunhas, os disparos aconteceram em plena luz do dia, em horário de muito movimento.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para atender a ocorrência na altura do número 197. No local, os militares já encontraram Roosevelt morto. O local foi isolado para a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

A especializada investiga a autoria e motivação do crime. Imagens de câmeras de segurança da rua serão analisadas pelos investigadores e testemunhas serão ouvidas. O corpo de Roosevelt foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e aguarda liberação. Não há informações sobre o local e horário do sepultamento.