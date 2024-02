Com 500 anos, a entidade recebe fila extensas de pacientes todos os dias - Arquivo / Agência O Dia

Com 500 anos, a entidade recebe fila extensas de pacientes todos os diasArquivo / Agência O Dia

Publicado 05/02/2024 20:52 | Atualizado 05/02/2024 21:08

Rio - A Santa Casa da Misericórdia, no Centro do Rio, retomou seus atendimentos médicos a preços populares, com exames a partir de R$ 35, e consultas a partir de R$ 70. Os atendimentos começam todos os dias às 8h e são feitos por ordem de chegada. O local oferece especialistas em Psiquiatria, Imunologia, Ortopedia, Endocrinologia, Nefrologia, Hepatologia, Dermatologia e até cirurgia plástica.

Com quase 500 anos de existência e tombada pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a unidade recebe filas extensas de pacientes todos os dias, principalmente para os exames de pré-natal, otorrinolaringologia e nutrição. No entanto, o hospital não atende a emergências.

A Santa Casa de Misericórdia pede para que todos os pagamentos de exames e consultas sejam feitos sempre no caixa do hospital, para garantir o bom andamento dos tratamentos.



Veja as especialidades atendidas na unidade



Neurologia



Reumatologia/Fisiatria



Ginecologia



Oftalmologia



Psiquiatria



Psicologia



Gastroenterologia



Cardiologia



Dermatologia



Cirurgia Plástica



Otorrinolaringologia



Hepatologia



Urologia



Nefrologia



Endocrinologia

Nutrição



Cirurgia Geral



Proctologia



Ortopedia

Pneumologia

Alergologia

Fisioterapia

Imunologia

Angiologia