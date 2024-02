Avenida Intendente de Magalhães segue sem estrutura para desfiles de Carnaval - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 05/02/2024 20:05 | Atualizado 05/02/2024 20:11

Rio - Empresários do Carnaval do Grupo de Avaliação e das séries Prata e Bronze, que volta este ano à Intendente de Magalhães, denunciaram, nesta segunda-feira (5), que a festa das divisões de acesso pode não acontecer em 2024. Segundo relato dos fornecedores, após impasse entre a Riotur e a Superliga deixar dívida de R$ 3 milhões, nenhuma empresa teria aceitado trabalhar para receber depois do carnaval.



"Não tem nenhuma estrutura de arquibancada e barracas montadas. Nada. Normalmente, isso é resolvido com 20 dias de antecedência. Tudo atrasando porque ninguém confia que receberá no futuro", comentou um dos empresários, que prestou serviço no Carnaval do ano passado, mas não recebeu.



O prestador conta que o trecho da Estrada Intendente Magalhães, em Oswaldo Cruz, Zona Norte, onde a festa está marcada ainda não tem nada preparado. "Se montarem, vai ficar uma m***, não há tempo hábil", criticou.

Os desfiles deste ano estão marcados para acontecer no sábado (11), domingo (12), segunda-feira (13), sexta-feira (16) e sábado (17).

O DIA esteve na estrada que sediará a festa, nesta segunda-feira (5), e confirmou que ainda não há nenhuma estrutura montada no local, como arquibancadas e gradil de proteção. Segundo comerciantes que trabalham na estrada, essa preparação costuma acontecer com pelo menos sete dias de antecedência.

A Superliga, grupo que responde pelas agremiações das séries Prata e Bronze, pontuou que o planejamento para o Carnaval 2024 na Intendente está dentro do projetado pela Riotur.



No ano passado, foi esperado um público de mais de 200 mil nos cinco dias de desfiles na Rua Êrnani Cardoso, em Cascadura, também na Zona Norte. Ao todo, 57 agremiações participaram, mas o local acabou não sendo aprovado. Em outubro do ano passado, a prefeitura comunicou que a festa retornaria para a Intendente.

Procurada sobre o andamento dos preparativos para o Carnaval na Intendente, a Riotur ainda não se manifestou. O espaço segue aberto para qualquer posicionamento.