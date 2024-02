Publicado 06/02/2024 00:00

Na Manchete, Dengue terá calendário de vacinação divulgado nesta semana; conheça os principais sintomas da doença

Em Rio, Hospitais federais promovem campanha de doação de sangue

Operação da Polícia Civil prende chefe do tráfico no Morro do Urubu e apreende armas, 9 granadas e drogas

Em Mundo, papa Francisco receberá o presidente Milei, da Argentina

Em Brasil, Governo de SP bloqueia aplicativos em escolas da rede estadual

No Dia D, Viviane Araújo faz ensaio com o filho Joaquim

No Ataque, começa o julgamento de Dani Alves na Espanha

Carnaval, Reconhecimento facial será usado durante a folia



Confira como foram os últimos ensaios técnicos na Sapucaí