O miliciano vai responder por quatro crimesDivulgação

Publicado 29/01/2024 17:04

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), prendeu em flagrante, na noite deste domingo (28), Aluizio de Mello Ribeiro, o Recruta, integrante da milícia "Tropa do Tubarão", que atua na Baixada Fluminense. Aluizio foi preso em um veículo roubado com a placa adulterada no km 40 da BR-465, em Seropédica. Com ele, foram encontradas uma pistola 9mm.

Recruta faz parte da milícia chefiada por Tauã de Oliveira Francisco, o Tubarão. Aluizio tinha um mandado de prisão preventiva de 2023. Ele vai responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, constituição de milícia privada, adulteração e receptação de veículo automotor.