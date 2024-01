Terminal Intermodal Gentileza (TIG) durante testes na noite desta segunda-feira (29) - Renan Areias/Agência O DIA

Publicado 29/01/2024 22:01 | Atualizado 29/01/2024 22:04

Rio - O Terminal Intermodal Gentileza (TIG) inaugurou suas novas iluminações durante um teste na noite desta segunda-feira (29). A rampa de acesso à passarela que liga a rua São Cristóvão ao prédio do terminal foi equipada com 64 tubos de LED e 12 refletores no topo que emitem feixes de luz. Os equipamentos são programáveis e criam efeitos no ar, com variações de movimento, brilho e cor.

De acordo com a Prefeitura do Rio, a iluminação também receberá cores especiais em datas festivas no calendário da cidade.

O Terminal Intermodal Gentileza (TIG) integrará três diferentes modais de transporte em São Cristóvão, área ligada ao Porto Maravilha. A expectativa é de que mais de 130 mil passageiros passem pelo local por dia entre o BRT Transbrasil; as linhas 1 e 2 do VLT do Centro; e 22 linhas de ônibus municipais. Ele é o primeiro terminal integrador do tipo na cidade.