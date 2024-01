A ocorrência foi conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos de Carga, da Polícia Civil - Divulgação / Polícia Civil

A ocorrência foi conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos de Carga, da Polícia CivilDivulgação / Polícia Civil

Publicado 29/01/2024 21:53 | Atualizado 29/01/2024 21:53

Rio – Um traficante acusado de envolvimento em roubos de cargas na Baixada Fluminense foi preso em flagrante no Jardim Gramacho, Duque de Caxias, nesta segunda-feira (29). O homem foi detido com um radiotransmissor

Os roubos de cargas foram um dos motivos que levaram o prefeito Eduardo Paes a proibir a Feira de Acari , segundo justificativa no decreto publicado no Diário Oficial do Município. Neste domingo (28), comerciantes fizeram um protesto no local , entoando frases como "Queremos trabalhar".