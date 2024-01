Pessoas com deficiência física estável poderão fazer consulta médica para renovação de CNH em clínicas credenciadas do Detran.RJ - Alexandre Simonini / Detran.RJ

Publicado 29/01/2024 18:42

Rio – Pessoas com deficiência física estável poderão fazer consulta médica para renovação das suas carteiras de habilitação em clínicas credenciadas pelo Detran.RJ em todo o Estado do Rio a partir desta segunda-feira (29).

Para a renovação, a pessoa com deficiência deverá agendar atendimento no posto do Detran.RJ de sua preferência, para tirar foto e biometria. O funcionário informará a clínica sorteada, para onde o usuário deverá telefonar para marcar o exame de aptidão física e mental e, se for o caso, a avaliação psicológica.

A novidade atende ao público PCD apenas nos casos de renovação da CNH. Para a primeira consulta médica e a primeira carteira com restrições de deficiências, continuará sendo necessário abrir processo administrativo e passar pela perícia médica do Detran.RJ.

O agendamento pode ser realizado pelo site do Detran ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042.

Os condutores que possuem visão monocular ou deficiência auditiva não precisam abrir processo administrativo, mesmo que ainda não tenham observações de deficiência da CNH. Basta agendar o serviço nos postos do Detran.RJ para serem direcionados às clínicas.