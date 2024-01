Alejandro Prevez foi preso por suspeita de matar o galerista Brent Sikkema no Jardim Botânico - Reprodução

Publicado 29/01/2024 18:11

Rio - A defesa de Alejandro Triana Prevez, suspeito de assassinar o galerista norte-americano Brent Sikkema, afirmou que o cubano será ouvido pela polícia na cadeia, no Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu 8) nesta terça-feira (30) às 10h. O advogado Greg Andrade revelou, na última sexta-feira (26), o interesse do suspeito de prestar um novo depoimento à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O delegado responsável pelo caso abordou a possibilidade da existência de um mandante do assassinato.