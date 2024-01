A fisioterapeuta foi agredida com enforcamentos, mordidas, puxão de cabelo, além de xingamentos e ameaças - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 29/01/2024 17:44

Rio - A fisioterapeuta Adriana Freitas Ribeiro, vítima de agressão por parte do ex-marido , relatou nesta segunda-feira (29), na porta da 27ª DP (Vicente de Carvalho), os momentos de terror que viveu na madrugada deste sábado (27). A vítima detalhou as agressões sofridas após ser abordada pelo ex, Marcio de Oliveira Barreto, na saída de uma festa.

Segundo ela, a motivação teria sido ciúme possessivo — já havia um ano que o agressor procurava a vítima para reatar o relacionamento. "Fomos em uma festa de um amigo em comum e, nessa festa, um rapaz ia me buscar. Ele viu que eu estava conversando com alguém no celular e pegou meu telefone. Ali ele viu a conversa aberta e foi me levando para fora do sítio", disse Adriana.

No relato, a fisioterapeuta diz que Marcio a levou para um canto onde a jogou no chão e começou a agredi-la com chutes. Depois, ela passou a madrugada sendo torturada e ameaçada no carro do professor. "Ele subiu a serra de Petrópolis, eu vi placas da estrada de Três Rios. Ele tentou entrar em um motel e falou que ia me estuprar", contou.

A vítima conseguiu pedir socorro para funcionários de um posto de gasolina quando o agressor decidiu abastecer. Ela saltou do carro e foi socorrida pelos frentistas.

Adriana já tinha uma medida protetiva contra o ex-marido desde maio do ano passado, após ele invadir seu apartamento, roubar seu celular duas vezes e tentar espancá-la. Marcio foi preso em uma casa em Quintino Bocaiúva, na Zona Norte do Rio. A prisão é preventiva e ele foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, tentativa de estupro, sequestro e descumprimento de medida protetiva.