Projeto Ecoar recebe homenagem durante o Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2023Divulgação / Ecoar

Publicado 29/01/2024 13:55

Rio - Moradores das comunidades do Chapéu Mangueira e Babilônia, na Zona Sul da cidade, vão ser beneficiados com novos núcleos do projeto social Ecoar, que promove a prática de artes marciais de forma gratuita para jovens e adultos locais. A expectativa da direção é de inaugurar as unidades até março.

Em dezembro, o Ecoar recebeu homenagem no Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2023, promovido pelo SindLutas, na categoria “Iniciativa Social”.

Com um conceito de apoiar trabalhos já existentes nas comunidades, o objetivo dos novos polos é não apenas dar suporte material e profissional aos professores locais, mas também auxiliar na educação dos alunos. O Ecoar tem parceria com a Unirio, que realiza visita as unidades e auxilia na capacitação dos educadores.

Com os novos núcleos, que fazem parte de um planejamento de expansão que pretende alcancar até 95 polos em todo o estado, O projeto Ecoar está presente em mais de 30 comunidades na capital. De acordo com o coordenador geral, Marcelo Sauaia, a meta do projeto é beneficiar pelo menos 9.500 famílias.