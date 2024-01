Aparelhos comercializados na Feira de Acari - Reprodução

Publicado 22/01/2024 17:30 | Atualizado 22/01/2024 18:31

Depois de conversa nesse fim de semana com o governador @claudiocastroRJ, publico amanhã no Diário Oficial do Município decreto proibindo o funcionamento da Feira de Acari em qualquer dia da semana. Não é aceitável que uma "feira" repleta de produtos de origem desconhecida tenha… pic.twitter.com/KpBzrvKzzr — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 22, 2024

Rio – A Feira de Acari, tradicional ponto de comércio popular na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, na Zona Norte do Rio, será proibida. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (22) pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) e será publicada no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (23).Segundo o decreto, a Feira de Acari não é autorizada pela prefeitura e relatórios de inteligência da Secretaria de Ordem Pública demonstrariam sua ligação com organizações criminosas. O texto ressalta a necessidade de combater a comercialização de produtos sem procedência e eventos irregulares."Não é aceitável que uma 'feira' repleta de produtos de origem desconhecida tenha seu funcionamento normalizado na cidade", afirmou Eduardo Paes em publicação no X (antigo Twitter). "Não custa lembrar que a origem desses produtos é toda do crime organizado", completou.Nas redes sociais, internautas reagiram à medida lembrando de outros pontos de comércio popular no Centro do Rio. "Tenho uma amiga que foi furtada e a localização jogava o celular para a Uruguaiana, como de costume no Rio", afirmou um usuário. "Meu celular foi roubado e onde ele foi parar? No Saara para venda. Falei pra polícia que estava lá. Não fizeram nada", disse outro.