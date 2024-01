Moradores de Belford Roxo tentam retomar rotina após fim de semana de fortes chuvas - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 23/01/2024 11:02 | Atualizado 23/01/2024 13:35

Rio - O sofrimento das vítimas dos temporais que caíram no Rio e deixaram 12 mortos, nas últimas semanas , parece não ter fim. Depois de enfrentar os impactos das fortes chuvas, a população ainda precisa fugir de fraudes e golpes na hora de solicitar a ajuda financeira oferecida com o Cartão Recomeçar, do Governo do Estado. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, criminosos têm tentado se aproveitar das famílias atingidas pelas enchentes.

Um dos esquemas consiste no envio de um cartão falso que daria direito aos R$ 3 mil, mas na verdade serviria para o roubo de dados dessas famílias. Em outra modalidade denunciada, golpistas estariam indo até às localidades atingidas pelas chuvas para fraudar o pedido do benefício no nome das vítimas. Com a desculpa de agilizar o processo, alguns desses criminosos ainda cobrava uma taxa.

"É fundamental que o morador só confie em sua prefeitura e na comunicação oficial do Governo do Estado. Não há outro meio de se cadastrar que não seja pela assistência social de sua cidade. O Estado não vai na comunidade credenciar, não há credenciamento pela internet ou por telefone", explicou a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.

De acordo com o Governo do Estado, o benefício é concedido às famílias que tiveram seus imóveis atingidos pelas chuvas do último fim de semana em cidades da Região Metropolitana. A ajuda de R$ 3 mil deve ser destinada para a compra de eletrodomésticos, móveis ou até mesmo material de construção. As prefeituras são responsáveis pelo cadastro, que já começou a ser feito.

Até o momento, mais de 30 mil pessoas já foram inscritas para receber o benefício. A partir desse registro, as prefeituras farão a checagem dos dados apresentados e a elegibilidade à ajuda. municipais farão um filtro para verificar a elegibilidade dos inscritos. Em nota, o governo reforçou que não existe limite de cartão pré-estabelecido por município.



O benefício é concedido apenas uma vez para cada núcleo familiar, e o cartão é nominal. Depois que o beneficiário recebe o cartão, são necessários cerca de 10 dias para que o saldo esteja liberado.

Entenda o benefício



- O Recomeçar pode ser concedido independentemente de o cidadão receber outro benefício.

- É um cartão de débito, no valor de R$ 3 mil, em uma única parcela. O valor não pode ser sacado pelo beneficiário.

- O atendimento aos moradores é feito pelas prefeituras nos CRAS, CREAS ou nos pontos montados pelo município.

- Com o Recomeçar, é possível comprar material de construção, eletrodomésticos ou ⁠móveis. O cartão só pode ser usado em lojas físicas. Ou seja, compras pela internet não são permitidas.

- A responsabilidade pela entrega dos cartões é do município. O Estado entrega o cartão, e o município agenda a entrega.

- São cartões nominais e o valor é creditado até 10 dias após a entrega do cartão.

- Só o próprio beneficiário pode pegar o cartão e precisa estar com um documento com foto.

Critérios de elegibilidade