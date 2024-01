A ação foi parceria entre o 25º BPM (Cabo Frio) e a 126ª DP (Cabo Frio) - Divulgação

Publicado 23/01/2024 23:03 | Atualizado 23/01/2024 23:11

Rio - Quatro homens suspeitos de envolvimento no ataque que deixou um morto e oito feridos em Búzios, no sábado passado (20), foram presos na noite desta terça-feira (23) durante uma ação de agentes do 25º BPM (Cabo Frio) e a 126ª DP (Cabo Frio). Eles também são suspeitos de crimes semelhantes no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio. Dois dos presos estavam com mandado de prisão em aberto.

De acordo com as investigações, entre os suspeitos está o criminoso conhecido como 'DN', que possui 13 anotações criminais: seis por tráfico de drogas, cinco por homicídio, um por resistência e um extorsão mediante sequestro seguido de morte.

Relembre o caso

Na madrugada de sábado (20), um homem morreu e outras oito pessoas ficaram feridas - dentre elas três crianças, uma de 10 e duas de 13 - depois de serem baleadas durante um ataque a tiros em um ensaio de bloco, em Búzios. A vítima que morreu tinha 17 anotações criminais.

Uma câmera gravou o momento em que homens armados se aproximam do alvo e atiram contra ele. O homem que morreu estava em uma moto e foi atingido por diversos disparos. Com os tiros, a multidão que se concentrava no local se dispersou.