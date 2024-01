Crime foi flagrado por uma câmera de segurança do estabelecimento - Reprodução

Publicado 23/01/2024 19:00 | Atualizado 23/01/2024 20:30

Rio - Um idoso foi agredido ao tentar evitar um roubo a um restaurante, em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado. A agressão foi gravada por uma câmera de segurança do estabelecimento, que flagrou o suspeito empurrando a vítima com uma cadeira.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 33º BPM (Angra dos Reis) foram chamados para uma ocorrência de roubo a estabelecimento comercial no Centro da cidade. De acordo com a corporação, proprietário do restaurante disse que criminosos roubaram o local e agrediram uma pessoa.

O caso aconteceu na manhã da quarta-feira da semana passada (17). Uma das câmeras do estabelecimento flagrou um homem sem camisa tentando fugir e sendo perseguido por um idoso. Ao ver que o idoso estava atrás dele, o suspeito pega uma cadeira e a utiliza para empurrar a vítima, que cai. Logo depois, o criminoso sai do restaurante. A ação aconteceu por volta das 10h50 e o local estava se preparando para abrir as portas.

O caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis). Segundo a Polícia Civil, a apuração está em andamento.