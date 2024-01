Capacitação na RUA Sonho Meu, em Cascadura, na Zona Norte - Edu Kapps / SMS

Publicado 23/01/2024 18:59

Rio – O programa 'Seguir em Frente', voltado para dar assistência a moradores de rua, já inseriu 641 pessoas em estágios remunerados. Destas, 129 procuram uma quitinete para alugar com os valores que receberão. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Os estágios remunerados são oferecidos nas unidades abertas pela SMS: o PAR (Ponto de Apoio na Rua) Carioca, no Centro, a RUA (Residência e Unidade de Acolhimento) Sorriso Aberto, em Jacarepeguá, na Zona Oeste, e na RUA Sonho Meu, em Cascadura, na Zona Norte do Rio. No mês que vem, vagas vão ser disponibilizadas em outros abrigos da prefeitura.

Algumas das funções dos estágios são serviços gerais, recolhimento de lixo, capina, cuidados com a horta comunitária e corte de cabelo e barba. O pagamento é proporcional aos dias de atividades efetivamente executadas por cada pessoa. Palestras de capacitação no mercado de trabalho acontecem na RUA Sonho Meu.

Silvânia atua como estagiária de limpeza na RUA Sonho Meu e quer voltar a ter um lar depois de seis meses na rua. Ela foi acolhida próximo à Praça da Cruz Vermelha, no Centro. "Fiquei na rua e foi subumano. Estou tendo a oportunidade de ser gente de novo. O meu foco aqui é o trabalho", afirmou.

A iniciativa Seguir em Frente é destinada para o auxílio à população em situação de rua e dependentes químicos. Ela foi lançada em 21 de dezembro do ano passado e estabelece medidas de acolhimento, assistência social e saúde com o objetivo de criar condições para a ressocialização. Segundo a SMS, 840 pessoas deixaram a rua com o apoio do programa. Segundo o censo da população em situação de rua, realizado em 2022 pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o Rio tem 7,8 mil pessoas vivendo nas ruas da cidade, em mais de 1,6 mil pontos mapeados.