Procon-RJ instaurou um ato sancionatório contra a Light devido a aumento de reclamações sobre falta de energia no Estado do RioDivulgação / Light

Publicado 23/01/2024 21:45 | Atualizado 23/01/2024 21:48

Rio - Moradores da Ilha do Governador, na Zona Norte, voltaram a sofrer com falta de energia , nesta terça-feira (23), durante mais um dia chuvoso na cidade do Rio. Diante dos problemas relatados com a empresa Light, em sua área de atuação no Estado do Rio, o Procon-RJ instaurou um ato sancionatório contra a concessionária.

Através das redes sociais, um internauta chegou a fazer um pedido para o jogador Neymar Jr, que esteve no Estádio Luso-Brasileiro para uma gravação comercial. "Neymar, pede pra Light resolver o problema da energia na Ilha do Governador", comentou o usuário do X (antigo Twitter).

De acordo com o Procon-RJ, o ato foi instaurado nesta terça-feira (23) após o crescimento no número de reclamações de consumidores, desde novembro do ano passado, por meio do atendimento da autarquia. Segundo o órgão, os problemas relatados foram desde a interrupção do fornecimento, instabilidade, até a demora no reestabelecimento do serviço na cidade do Rio de Janeiro, além dos municípios de São João de Meriti, Nova Iguaçu, Itaguaí e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Volta Redonda, no Médio Paraíba, e Vassouras, no Centro-Sul.

O presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, destacou que o fornecimento de energia elétrica é essencial para a população e a suspensão do serviço pode ter consequências graves para o consumidor, como a perda de bens e equipamentos, o comprometimento da saúde e da segurança, além da dificuldade da realização de atividades profissionais e educacionais. A Light terá 15 dias para apresentar a sua defesa sob pena de aplicação de multa.

De acordo com a empresa, houve problemas pontuais nesta terça-feira (23) na Ilha do Governador, mas que não tiveram relações com obras estruturais que vem sendo realizadas pela concessionária no bairro. A Light ressaltou que está em curso um plano de ação dedicado à região, que contempla a execução de obras estruturantes para reconstruir a linha de transmissão de energia que atende o bairro, assim como ações especiais para proteger os serviços essenciais à população, com a instalação de geradores para cargas prioritárias, como hospitais e unidades de saúde e segurança.

"Os impactos, ao longo do ano de 2024 - primeira fase da obra - serão temporários e trarão benefícios permanentes na segurança e qualidade do fornecimento de energia para a Ilha do Governador", disse a empresa.



A concessionária ainda afirmou que já instalou geradores no bairro para atender unidades de serviços essenciais à população e pacientes dependentes de Home Care cadastrados na rede da empresa como dependentes de energia elétrica para tratamento.

Ação para orientar moradores

Entre esta terça-feira (23) e segunda-feira (22), moradores do bairro que tiveram prejuízos com a falta de energia puderam registrar suas reclamações em uma ação do Procon-RJ. Nos dois dias da ação emergencial , foram atendidos 162 consumidores com problemas ocasionados por falhas no fornecimento de luz por parte da Light.

Os moradores das residências atendidas apresentaram pedidos de ressarcimentos de eletrodomésticos danificados pelas recentes quedas de energia ocorridas na região. Também foram registrados pedidos de troca de titularidade de contas, reclamações sobre faturamento, alteração de medidores, negociação de débitos, pedidos de geradores motivados por graves problemas de saúde dos consumidores, entre outros.

Todos os relatos serão incluídos no processo em que a empresa foi notificada.