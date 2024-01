Moradores da Ilha do Governador registraram suas reclamações junto aos agentes do Procon-RJ - Pedro Ivo / Agência O Dia

Moradores da Ilha do Governador registraram suas reclamações junto aos agentes do Procon-RJPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 22/01/2024 10:40 | Atualizado 22/01/2024 12:29

Rio - O Procon-RJ realiza, entre segunda (22) e terça-feira (23), uma ação emergencial para atender os moradores da Ilha do Governador , na Zona Norte, que tiveram prejuízos com a recente instabilidade no fornecimento de energia da região. Segundo o órgão, os consumidores devem registrar suas reclamações na Estrada do Galeão, 2700, no bairro Portuguesa, das 9h às 14h.

Ao DIA, a diretora de atendimento do Procon-RJ, Evelyn Capucho, afirmou que os moradores prejudicados têm direito à indenização. "Os consumidores têm direito a ter o serviço de energia elétrica adequado e eficiente. Qualquer dano ocasionado por falhas nesta prestação, seja em equipamentos elétricos ou perda de alimentos, gera o direito à indenização, que deverá ser solicitada à concessionária responsável. Caso o consumidor enfrente problemas ao realizar o pedido à empresa, poderá registrar sua denúncia ao Procon", explicou a diretora.

No local, os moradores podem registrar suas reclamações, devendo comparecer com documento oficial de identificação, conta de energia elétrica em seu nome, protocolos de reclamação junto à concessionária e, em casos de danos em equipamentos, nota fiscal dos eletrodomésticos.

Caso o consumidor não seja o titular da conta de luz, poderá levar uma procuração assinada pelo responsável e cópia da identidade do mesmo. O modelo do documento encontra-se disponível para impressão neste site e não é necessário o reconhecimento de firma na assinatura.

A equipe de atendimento móvel da Light ficará presente no evento para prestar esclarecimentos aos consumidores. Em nota, a Light informou que está "com um plano de ação na Ilha do Governador, que contempla a execução de obras para reconstruir a linha de transmissão de energia. A concessionária também afirmou que vai instalar geradores para cargas prioritárias, como hospitais e unidades de segurança e saúde. Além disso, a Light disse que não registou interrupção do serviço neste final de semana na região.

No último dia 14, quando a Ilha já sofria com quedas de luz, uma subestação da concessionária, no Bairro Jardim Carioca, pegou fogo. Na ocasião, a empresa informou que as fortes chuvas impactaram o fornecimento de energia, além de ter sido identificado um defeito em uma das linhas que abastece a região.

Mais de uma semana sem luz

Moradores da Ilha do Governador, na Zona Norte, sofreram com a falta de luz em diversas regiões por mais de uma semana. De acordo com o relatos, o pico de energia ainda ocorre no formato de rodízio, causando apagões em pontos alternados ao longo do dia.

Na última sexta-feira (19), Nuno Miguel, que possui uma confeitaria no Cocotá, contou ao DIA, que teve prejuízos por conta da instabilidade. Já Paula Palheiros, estudante e moradora da região da Portuguesa, conta que tem pressão baixa e quase desmaiou pelo calor dentro de casa. "Você fica pingando e não tem o que fazer. Tem que torcer para bater um vento", relatou a mulher.



Serviço

A ação do Procon-RJ ocorre na Estrada do Galeão, 2700, dentro do estacionamento do Assaí Atacadista, que tem a entrada pela Rua Gustavo Augusto de Resende.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini