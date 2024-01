MK, de 29 anos, estava em posse de uma pistola calibre 9mm, munições, uma granada e uma moto roubada - Divulgação

Rio - Um miliciano apontado como membro do 'Bonde do Zinho' foi preso em flagrante, na tarde desta terça-feira (23), na Comunidade da Carobinha, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Marcus Vinicius Pereira, conhecido como 'MK', de 29 anos, estava em posse de uma pistola calibre 9mm, munições, uma granada e uma moto roubada. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), em conjunto com agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).

Segundo as investigações da especializada, MK era como um chefe do Grupo de Ações Táticas (GAT) da milícia local, chefiada por Bruno César Santana, conhecido como 'Cara de Égua', que era diretamente subordinado a Zinho. Os agentes também observaram uma coligação entre grupos de traficantes e milicianos, unindo forças para tomada de territórios rivais.



Depois de sua captura, Marcus Vinicius foi levado para a sede da DRE, na Cidade da Polícia. Ele deve responder pelos crimes de receptação, associação criminosa e porte de arma de fogo. MK foi encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e está à disposição da Justiça.