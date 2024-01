A MOBI-Rio afirmou que, por ser um veículo mais pesado, o BRT tem tempo de frenagem maior - Divulgação

Publicado 23/01/2024 18:48 | Atualizado 23/01/2024 18:56

Rio - Um carro avançou o sinal fechado e colidiu com um ônibus do BRT próximo à estação Gilka Machado, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. O acidente ocorreu por volta das 11h desta terça-feira (23). Uma pessoa do carro foi atendida pelos bombeiros no local. O ônibus, que fazia a linha 10 (Alvorada x Santa Cruz), no corredor Transoeste, foi recolhido à garagem e vai ficar dois dias fora de operação para reparos.

Veja o vídeo:

Carro avança sinal e colide com ônibus do BRT, no Recreio.#ODia #Acidente #carro #BRT pic.twitter.com/0S9vnsKybC — Jornal O Dia (@jornalodia) January 23, 2024

A MOBI-Rio, empresa concessionária, reforçou a importância de motoristas e ciclistas respeitarem a legislação de trânsito. A companhia afirmou que, por ser um veículo mais pesado, o BRT tem tempo de frenagem maior.



Em 2023, houve 201 acidentes provocados por imprudência, sendo 104 por conversão proibida; 56 por avanço de sinal; e 41 por invasão à pista exclusiva do BRT.