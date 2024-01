Chamas começaram no apartamento no segundo andar de um prédio na Rua Juquiá, no Leblon - Reprodução

Publicado 23/01/2024 18:21 | Atualizado 23/01/2024 18:30

Rio - Uma idosa, de 90 anos, morreu, na madrugada desta terça-feira (23), durante um incêndio em seu apartamento no Leblon, Zona Sul. Esther Spritzer foi encontrada já sem vida depois que bombeiros controlaram as chamas no imóvel, localizado na Rua Juquiá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel do Humaitá, com apoio de equipes da Gávea, foram acionados para a ocorrência por volta das 1h05. As chamas estavam concentradas em um apartamento do segundo andar do prédio.

Depois que as chamas foram controladas, os bombeiros encontraram o corpo de Esther, no banheiro da residência. A cuidadora da idosa, Elenice da Silva, que também estava no apartamento no momento do incêndio, foi atendida no local e liberada. Ela chegou a tentar ajudar a idosa, mas não conseguiu devido à intensidade das chamas.

Já Coralia Rabelo, de 80 anos, moradora de outro apartamento, precisou ser atendida após ter uma crise de pressão. Ela foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada para a Coordenação de Emergência Regional (CER) Professor Nova Monteiro, no Leblon. Ela recebeu alta e voltou para casa.

A fumaça se alastrou para outros andares. Telas de proteção e aparelhos de ar-condicionado derreteram devido ao calor. Moradores tiveram que deixar os imóveis e só puderam voltar na tarde desta terça-feira (23). Apenas o apartamento da idosa segue interditado e sem energia.

O caso é investigado pela 14ª DP (Leblon). A principal hipótese é de um curto-circuito em uma tomada tenha provocado as chamas. A investigação segue em andamento.