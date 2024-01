Rafaella Lima Luiz morreu no último domingo (21) em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio - Reprodução

Rafaella Lima Luiz morreu no último domingo (21) em Santa Cruz, na Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 23/01/2024 16:46 | Atualizado 23/01/2024 16:54

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Rafaella Lima Luiz, de 24 anos, em Santa Cruz, Zona Oeste, no último domingo (21). Ela teria sido agredida pelo ex-companheiro e se envolvido em um acidente provocado pelo suspeito com um carro de passeio.

A jovem foi até uma festa na comunidade do Rodo, onde encontrou com o ex-namorado. A família da vítima acusa o homem, que estaria armado, de a agredir com socos, chutes e coronhadas. Após as agressões, Rafaella foi socorrida por amigos e colocada em uma moto para ser levada a um hospital. No deslocamento, o homem a teria seguido com um carro e jogado o seu veículo para cima da moto, a derrubando.

Familiares alegam que as agressões foram a principal causa da morte. O laudo de necropsia apontou que a jovem morreu devido a uma anemia aguda provocada por hemorragia interna. O documento ainda indicou que a natureza da morte foi violenta.

Ambos estavam separados há cerca de dois anos e, enquanto estavam juntos, o suspeito teria agredido a jovem em outras oportunidades, inclusive com a família de Rafaella registrando uma queixa contra ele na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande. Ainda de acordo com a família, o suspeito não teria aceitado o fim da relação e continuou sendo agressivo com a mulher até a violência do domingo (21).

Informações preliminares apontam que o suspeito é um miliciano da região responsável por cobrar taxas de comerciantes.

A morte de Rafaella é investigada pela 35ª DP (Campo Grande). Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento para esclarecer os fatos.

Parentes lamentam nas redes sociais

Em uma série de postagens em uma rede social, Fernanda Lima, irmã de Rafaella, se perguntou do motivo do suspeito tê-la matado. A familiar ainda lamentou a perda da irmã, que era muito ligada a ela.

"Minha ficha não cai. Minha irmã era tão querida. Minha irmã era linda. Ela se achava no papel de ser a nossa mãe. Tudo ela estava presente. O laudo da morte dela acusou violência. Por que esse monstro fez isso? Ele destruiu minha família. Só queria entender o porque dele ter feito isso com ela", escreveu.

Danielle Castro, tia da vítima, utilizou as redes sociais para pedir Justiça. Segundo ela, a morte da sobrinha parece um pesadelo que virou realidade.

"Não foi um pesadelo. Tá sendo real. Como dói, Pai. Esse monstro acabou com todos nós. Uma mulher guerreira. Mãe, filha, tia, irmã e sobrinha maravilhosa. Queremos Justiça pela vida da Rafaella. Quantas Rafaellas vão precisar morrer na mão de bichos como esse? Muitos que falam para a gente entregar nas mãos de Deus não sabem o tamanho da dor que é saber a tamanha crueldade que esse monstro cometeu com nossa Rafaella. Hoje, choramos pela Rafa. Amanhã, vamos chorar pela filha de quem mais morrer nas mãos desse monstro ou por até outros que ficam impunes. Queremos Justiça sim", publicou.

Rafaella foi enterrada nesta segunda-feira (22) no Cemitério de Campo Grande. Ela deixa uma filha de 3 anos, fruto do relacionamento com o suspeito.