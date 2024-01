Manifestação dos pais do menino Edson Davi, praia da Barra, Posto 4, neste sábado(13). Fotos Armando Paiva/Agencia O Dia - Armando Paiva

Publicado 23/01/2024 16:37

Rio - O Corpo de Bombeiros segue há 19 dias nas buscas pelo menino Edson Davi Silva Almeida, de 6 anos, que desapareceu na Praia da Barra, na Zona Oeste. Nesta segunda-feira (22), o major Fábio Contreiras, porta-voz da corporação, informou que os militares estão atuando com uma estratégia de ampliação da área de busca.

"No local do desaparecimento, no Posto 4, o posto de comando está mantido e estamos utilizando quadriciclos que fazem a varredura em toda a extensão, tanto da praia da Barra da Reserva e do Recreio dos Bandeirantes para verificar o surgimento de algum indício do aparecimento da criança. Além disso, os sobrevoos de aeronave estão mantidos em todas as praias da Zona Sul e, agora, ampliado até a Restinga da Marambaia", informou o major.

"As equipes de mergulhadores também do Grupamento Marítimo continuam de sobreaviso para atuar em caso de surgimento de qualquer indício. Além disso, todos os guarda-vidas que trabalham nas praias da capital do Rio de Janeiro e também, agora, da cidade de Niterói, estão alertas para o surgimento de qualquer sinal no mar", completou

Nos dias 10 e 13 de janeiro, familiares de Edson Davi fizeram manifestações na praia da Barra da Tijuca, na altura do Posto 4, onde o menino foi visto pela última vez. Com camisas e cartazes, a família ainda acredita que o menino esteja vivo e contesta a principal linha de investigação, que indica que a vítima teria se afogado.

Edson Davi desapareceu no dia 4 deste mês enquanto brincava na altura do Posto 4, na Praia da Barra. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e a principal hipótese ainda é a de afogamento.