O prefeito Eduardo Paes e o secretário de Assistência Social, Adilson Pires, participam da cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares na Cidade das Artes, nesta Quarta-feira (10). - Pedro Ivo/Agência O Dia

O prefeito Eduardo Paes e o secretário de Assistência Social, Adilson Pires, participam da cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares na Cidade das Artes, nesta Quarta-feira (10).Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 23/01/2024 17:53 | Atualizado 23/01/2024 18:17

Rio - O prefeito Eduardo Paes proibiu o uso de credenciais por assessores de dirigentes municipais na Marquês de Sapucaí durante os ensaios técnicos e o Carnaval. Em áudio que circula nas redes sociais, Paes, em tom de bronca, repreende os envolvidos e afirma que não haverá credenciamento a menos que seja para fins de trabalho. Caso contrário, o funcionário será exonerado. O prefeito ressaltou, ainda, que aqueles que desejam se divertir devem comprar ingressos.

"Eu tenho visto aí ensaio da Sapucaí, eventos do Rio de Janeiro, um monte de assessor de alguns secretários, de alguns dirigentes municipais circulando com credenciais em ensaio na Sapucaí, quando chega o Carnaval, então... Acham que são destaque de escola. Vejo em shows, sempre em camarotes, fazendo posts. Eu quero avisar que eu vou exonerar essas pessoas que têm crise de autoridade. Isso vale para qualquer dirigente aqui", disse no comunicado enviado.

Na mensagem, Paes fez uma advertência direta ao presidente da Riotur, Ronnie Costa. "Então eu não quero ninguém credenciado. Senhor Ronnie, espero que o senhor esteja ouvindo essa mensagem. Quero ninguém credenciado que não seja para trabalhar no Carnaval, nem evento nenhum. Quem quiser se divertir vai para a plateia, para arquibancada, para a frisa, compra ingresso, arruma um camarote para ficar enfiado lá. Na pista, se eu ver esse negócio, vai ser só a demissão daqui para frente", ressaltou.

O comunicado veio após uma publicação feita pelo subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, que relatou ter visto colegas da prefeitura dentro da pista durante ensaios técnicos, atrapalhando o desfile. "Vi uma série de colegas da prefeitura dentro da pista no ensaio técnico. No cantinho. Atrapalha o desfilante, atrapalha a bateria e vocês ainda dão um mau exemplo. Não façam isso", escreveu o subprefeito na publicação, que foi apagada em seguida.