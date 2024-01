Ele acusou a vítima de ser culpada por sua demissão - Divulgação

Publicado 23/01/2024 16:58 | Atualizado 23/01/2024 17:12

Rio - O professor de educação física Saulo Renan Alves de Oliveira, de 35 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (23) suspeito de importunação sexual contra uma funcionária de uma academia na Rua Correia Dutra, no bairro do Flamengo, na Zona Sul. Ele é acusado de passar a mão nos seios da vítima, de 23 anos. A prisão foi feita por agentes do Segurança Presente de Laranjeiras.



De acordo com os agentes, a vítima disse que o homem esteve na academia, pelo menos, 12 vezes no mesmo dia. Ele acusou a mulher de ser culpada por sua demissão e disse que não a deixaria em paz. O professor trabalhou no local entre abril e junho do ano passado.



Após a abordagem dos policiais, o preso reagiu e tentou agredir os agentes, que precisaram entrar em luta corporal com o professor. Após ser preso, o homem foi levado para a 9ª DP (Catete), e na sequência, encaminhado para a 12ª DP (Copacabana). Ele vai responder por perseguição, resistência e importunação sexual.