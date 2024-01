Fiscalização realizada na manhã desta terça-feira (23) no Aeroporto do Galeão - Divulgação / Secretaria de Ordem Pública

Fiscalização realizada na manhã desta terça-feira (23) no Aeroporto do GaleãoDivulgação / Secretaria de Ordem Pública

Publicado 23/01/2024 11:04 | Atualizado 23/01/2024 11:08

Rio - Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizaram, na manhã desta terça-feira (23), uma operação para fiscalizar taxistas que realizam cobranças "no tiro", ou seja, preço fixo irregular, sem o uso do taxímetro. As vistorias foram feitas próximo ao Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Dois motoristas foram flagrados circulando de forma irregular. Ao todo, 21 multas foram aplicadas.

A equipe identificou um turista do Maranhão que foi enganado por um dos taxistas que realizou a cobrança "no tiro". O passageiro foi transferido para outro veículo e o condutor teve a licença bloqueada. Em outra ocasião, os agentes pararam um carro que estava levando uma família alemã e o motorista havia cobrado R$600, sem o uso do taxímetro.

Além disso, uma motocicleta de aplicativo foi rebocada por estar com o licenciamento vencido e um veículo por mau estado de conservação. Segundo o órgão, ações desse tipo são rotineiras, principalmente, em áreas de grande concentração de público, como, aeroportos, rodoviárias e shows.

"A Secretaria de Ordem Pública realiza diariamente operações nas principais entradas da cidade. Temos equipes atuando na Rodoviária Novo Rio, aeroportos, Píer Mauá e também em grandes eventos. Os nossos agentes verificam a documentação, vistoriam o veículo para que os passageiros viajem em segurança e não corram nenhum tipo de risco de serem enganados pelos maus profissionais. Vamos seguir realizando as operação de fiscalização e não vamos tolerar que esses motoristas continuem atuando de forma ilegal na cidade", explicou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Os profissionais que estiverem circulando de forma irregular terão os carros lacrados e só poderão voltar às ruas da cidade após regularização do veículo e autorização da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR). Já os motoristas que forem flagrados cobrando "no tiro" poderão perder a licença de trabalho. Vale ressaltar, que a cobrança com o taxímetro desligado é proibida.

Após os flagrantes realizados por fiscais da Superintendência Executiva de Táxis e Transporte Individual (SETT) no Réveillon de Copacabana, com 16 autos de infração contra taxistas, houve um aumento no número de denúncia recebidas. A partir disso, o órgão determinou a realização e intensificação de blitzs surpresas nos aeroportos, rodoviárias e no entorno do Sambódromo, para evitar que os usuários sejam vítimas de falsos taxistas.