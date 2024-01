Cerca de 1.000 agentes atuaram nos blocos e nos ensaios técnicos do Sambódromo - Divulgação / Guarda Municipal

Cerca de 1.000 agentes atuaram nos blocos e nos ensaios técnicos do Sambódromo Divulgação / Guarda Municipal

Publicado 23/01/2024 12:39 | Atualizado 23/01/2024 12:50





Dentre os produtos apreendidos, estão bebidas alcoólicas, isopores, carrinhos, placas de publicidade, baldes, fogareiros, botijões de gás e caixas de som. A Seop também apreendeu um material promocional de duas empresas que não estavam entre as patrocinadoras oficiais do Carnaval.

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) apreendeu mais de mil produtos de ambulantes irregulares e a Guarda Municipal (GM) aplicou 493 multas, durante os blocos de sábado (20) e domingo (21) . Segundo a prefeitura, cerca de 1.000 agentes atuaram nos desfiles e nos ensaios técnicos do Sambódromo, na Cidade Nova, Zona Central do Rio.Dentre os produtos apreendidos, estão bebidas alcoólicas, isopores, carrinhos, placas de publicidade, baldes, fogareiros, botijões de gás e caixas de som. A Seop também apreendeu um material promocional de duas empresas que não estavam entre as patrocinadoras oficiais do Carnaval.

Durante o Carnaval de Rua 2024 , a Seop e a Guarda Municipal disponibilizaram cerca de 3 mil agentes, sendo 1.500 para as ações de trânsito. A operação é dinâmica e pode sofrer alterações em caso de mudanças no cronograma dos desfiles. A GM também realiza distribuição de pulseiras de identificação para crianças em blocos infantis.

Blocos do último fim de semana





O Bloco Chame Gente desfilou pela orla de São Conrado, na Zona Sul, com uma homenagem ao cantor baiano Armandinho, idealizador do trio elétrico. Alexandre Peixe liderou a folia com um repertório variado, que inclui sucessos próprios e clássicos nacionais.



Os pequenos foliões também se divertiram no infantil Sorvetada Gigantes da Lira, na Praça Jardim Laranjeiras, também na Zona Sul. A Grande Tijuca foi animada pelos blocos Nem Muda Nem Sai de Cima, Que Bloco é Esse? e o Seu Kuka e Eu.



Já no domingo, a principal atração foi o Chá da Alice, onde Daniela Mercury estreou no Carnaval carioca arrastando multidão com seus clássicos memoráveis. Ao todo, foram 26 blocos neste último fim de semana, além dos ensaios técnicos na Sapucaí da Paraíso do Tuiuti, Mocidade e Salgueiro. O megabloco Carrossel de Emoções iniciou o circuito no sábado, feriado de São Sebastião, no Centro do Rio. Além dos tradicionais funks antigos e melody, o bloco agitou o público com pop, rap, pagode, sertanejo e axé.O Bloco Chame Gente desfilou pela orla de São Conrado, na Zona Sul, com uma homenagem ao cantor baiano Armandinho, idealizador do trio elétrico. Alexandre Peixe liderou a folia com um repertório variado, que inclui sucessos próprios e clássicos nacionais.Os pequenos foliões também se divertiram no infantil Sorvetada Gigantes da Lira, na Praça Jardim Laranjeiras, também na Zona Sul. A Grande Tijuca foi animada pelos blocos Nem Muda Nem Sai de Cima, Que Bloco é Esse? e o Seu Kuka e Eu.Já no domingo, a principal atração foi o Chá da Alice, onde Daniela Mercury estreou no Carnaval carioca arrastando multidão com seus clássicos memoráveis.

PM apreendeu 70 armas brancas



O primeiro final de semana com desfiles de megablocos também terminou com 70 armas brancas apreendidas pela Polícia Militar. No domingo, durante o Chá da Alice, foram 23 objetos perfurantes apreendidos. Já no sábado, no Carrossel de Emoções, houve 47 apreensões.

Segundo a PM, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) também recolheram 11 garrafas de bebidas, um espelho, dois guarda-chuvas, um aerossol, um isqueiro e um álcool em gel durante as fiscalizações no blocos de domingo.

No sábado, ao longo da Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio, houve a apreensão de lâminas de barbear, uma lata de linha de pipa, um isqueiro, dois cabos de vassoura e um cano de tamanho médio.



Neste ano, a corporação utiliza o sistema de videomonitoramento em tempo real com reconhecimento facial nos megablocos de Carnaval, além dos pontos de interceptação e revista com detectores de metais. Ao todo, 1.400 policiais trabalharam durante os desfiles dos megablocos.