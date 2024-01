José Simão era apaixonado pelo Vasco e militar da Marinha aposentado - Arquivo Pessoal

Publicado 23/01/2024 12:47 | Atualizado 23/01/2024 14:10





Na ocasião, José Simão foi na Uruguaiana para trocar a bateria de seu celular que estava ruim. Ele entrou na estação para pegar o metrô em busca de encontrar a sua mulher e o seu filho, que o aguardavam para almoçar e ver o jogo do Vasco contra o Criciúma, realizado no dia 22 de outubro, em um restaurante.



Rio - Quatro funcionários do metrô foram denunciados por homicídio culposo pela morte de José Simões, de 82 anos, que foi arrastado por um vagão na estação Uruguaiana , em outubro de 2022. A informação foi confirmada pelo advogado da vítima, Yannick Robert, nesta terça-feira (23).

Na ocasião, José Simão foi na Uruguaiana para trocar a bateria de seu celular que estava ruim. Ele entrou na estação para pegar o metrô em busca de encontrar a sua mulher e o seu filho, que o aguardavam para almoçar e ver o jogo do Vasco contra o Criciúma, realizado no dia 22 de outubro, em um restaurante.

Ao tentar entrar no vagão, ele ficou com a mão presa. O veículo andou e ele se desequilibrou, ficando preso entre a plataforma e o metrô. O acidente aconteceu por volta de 12h40 e chocou quem passava pelo local.

Câmera de segurança flagra momento em que idoso foi arrastado por metrô em outubro de 2022; José Simão, de 82 anos, não resistiu.



O idoso era um militar da Marinha aposentado, casado, morava em Piedade, na Zona Norte do Rio, e deixou cinco filhos.



O idoso era um militar da Marinha aposentado, casado, morava em Piedade, na Zona Norte do Rio, e deixou cinco filhos.

Procurado, o MetrôRio informou que mais uma vez lamenta o falecimento de José Alves Simão e esclarece que tem colaborado com as autoridades durante toda a investigação do acidente e segue à disposição para o devido esclarecimento dos fatos.

"A concessionária ainda não foi formalmente notificada da denúncia oferecida pelo Ministério Público e, assim que for, terá a defesa apresentada nos autos do processo. A empresa reforça que segue todas as regras previstas para a garantia da segurança do sistema metroviário, mantendo o compromisso de prestar um serviço de qualidade à população", disse em comunicado.