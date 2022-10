O idoso teve o braço agarrado na porta do vagão e foi arrastado, segundo testemunhas - Divulgação

Publicado 24/10/2022 14:35 | Atualizado 24/10/2022 15:11

Rio - O idoso José Simão, 82 anos, que morreu após ser arrastado por um vagão do MetrôRio na estação Uruguaiana , neste sábado (22), tentava embarcar a tempo quando sua mão ficou presa na porta da composição. A informação foi repassada por uma amiga do aposentado, que o considerava como tio, já que seus pais tinham uma amizade de longa data com a vítima.

"Ontem li sobre o acidente no metrô da Uruguaiana de um senhor que ficou preso nas portas e foi imprensado. Hoje, esta morte ganhou nome e rosto. O Tio Simão era amigo dos meus pais há mais de 45 anos. Não há segurança no metrô sobre o travamento de portas. Tio Simão tentou embarcar a tempo e o braço ficou preso", relatou a jovem, nas redes sociais.



Ainda no seu perfil do Twitter, a jovem comentou sobre o esforço dos passageiros de tentar salvar a vida de José. "Apesar do esforço dos passageiros para removê-lo e da gritaria, o condutor não teve nenhum dispositivo avisando que alguma porta não estava totalmente fechada. E assim seguimos sem segurança e com mortes estúpidas como esta. Vai em paz, tio. Que possamos acalentar o coração da Tia N e dos seus filhos e netos", finalizou.



No sábado (22), o acidente obrigou o fechamento de quatro estações da linha 1 do metrô — Uruguaiana, Carioca, Cinelândia e Presidente Vargas. A assessoria de imprensa do MetrôRio informou que foi prestado socorro a um cliente que se acidentou na estação Uruguaiana e acionou o Corpo de Bombeiros para dar sequência ao atendimento.



Nas redes sociais, testemunhas relataram que a vítima teria sido arrastada pelo vagão e que a situação foi chocante. "Acabei de ver uma pessoa sendo arrastada pelo metrô na Uruguaiana. Estou apavorada! Tadinho do moço, Meu Deus! Passando mal aqui", relatou uma internauta.

Fiquei sabendo do acidente no metrô uruguaiana pela minha irmã que tava lá e tô horrorizada, cara. E o pior é ver o nível de egoísmo e falta de empatia de MUITA gente. Vão tudo pro inferno — o suco do tdah (@anadistrait) October 22, 2022

a situação do homem que morreu esmagado no metrô em uruguaiana e de fato um assunto assustador, imagine quem presenciou essa cena, todos conta que o rapaz morreu na hora sem poder pedir por ajuda... — Brandão (@mayaravilhosa19) October 23, 2022 estou chocada com o fato de que uma pessoa morreu esmagada (?) pq ficou presa na porta do metro rio na uruguaiana ontem e eu descobri um dia depois pois simplesmente noticiaram (bem pouco) como um simples acidente algo completamente ABSURDO — nina (@sednemanin) October 23, 2022

Procurado, o MetrôRio informou que lamenta profundamente o falecimento de um cliente na Estação Uruguaiana, no último sábado (22).

"A concessionária entrou em contato com familiares e está à disposição para prestar toda a assistência necessária. A empresa instaurou um Comitê de Avaliação de Acidente para apurar as causas e prestar esclarecimentos à família e às autoridades", disse, em nota.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República). "A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos", informou em nota.