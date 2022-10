Acidente envolvendo cinco carros deixa seis pessoas feridas no Túnel Rebouças, nesta segunda-feira (24) - Reprodução/Redes sociais

Acidente envolvendo cinco carros deixa seis pessoas feridas no Túnel Rebouças, nesta segunda-feira (24)Reprodução/Redes sociais

Publicado 24/10/2022 20:33 | Atualizado 24/10/2022 22:07

Rio - Um acidente de trânsito envolvendo cinco carros no Túnel Rebouças, sentido Lagoa, deixou seis pessoas feridas na noite desta segunda-feira (24). O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel do Humaitá foram acionadas às 19h10 para socorrer as vítimas.

De acordo com a corporação, três homens e três mulheres receberam atendimento no local. Duas pessoas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, com ferimentos moderados, duas recusaram atendimento e outras duas ainda estão recebendo atendimento no local.

Segundo o Centro de Operações Rio, os cinco carros envolvidos em acidente no Túnel Rebouças foram retirados e a segunda galeria do túnel, com sentido para a Lagoa Rodrigo de Freitas, está totalmente liberada aos motoristas.

Veja vídeo:

No momento, a melhor alternativa para os motoristas que precisam chegar à Lagoa, na Zona Sul do Rio, é passar pelo Túnel Santa Barbára, que está em boas condições de tráfego.

CONGESTIONAMENTO NO TÚNEL REBOUÇAS | Indo para a Lagoa? Prefira o Túnel Santa Bárbara!



Via segue parcialmente interditada por conta de um acidente envolvendo cinco carros na 2ª galeria. Reflexos no Elev. Paulo de Frontin. Bombeiros e CET-Rio presentes.#CORInforma pic.twitter.com/QXZ4VJxjgg — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 24, 2022

Além dos bombeiros, equipes da CET-Rio também estão no local para ajudar os motoristas.