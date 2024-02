Uma cabine da PM fica a cerca de 100 metros do estabelecimento - Reginaldo Pimenta /Agência O Dia

Publicado 08/02/2024 08:23 | Atualizado 08/02/2024 12:09

Rio - Criminosos invadiram uma farmácia no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na madrugada desta quinta-feira (8), com uma retroescavadeira. O grupo planejava roubar o caixa eletrônico do estabelecimento, que fica a cerca de 100 metros de uma cabine da PM. No entanto, não havia policiais no local.



Com o maquinário, os bandidos destruíram o portão da farmácia e atingiram também o caixa eletrônico, porém não conseguiram arrombar o equipamento. Na entrada do estabelecimento, os produtos ficaram jogados no chão e a entrada completamente destruída.



Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 39ºBPM (Belford Roxo) foram à Av. Nova Aurora para verificar ocorrência de tentativa de roubo. Segundo a corporação, um cerco foi montado e houve troca de tiros entre os PMs e criminosos. No entanto, o grupo conseguiu fugir para o interior da comunidade do Avião. O veículo utilizado pelos bandidos foi recuperado.

Informações preliminares apontam que a retroescavadeira é do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que estava realizando uma obra próximo ao local do crime.



De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo) e será encaminhado à Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), que dará continuidade às investigações. A corporação informou que os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região e realizam diligências para apurar a autoria do crime e esclarecer os fatos.

MADRUGADA DE TERROR EM NOVA AURORA.

SEGUNDO INFORMAÇÕES MILIÇIANOS DO BABI TENTARAM ROUBAR UM CAIXA ELETRONICO DE UMA FARMÁCIA NO CENTRO DE NOVA AURORA !!

JÁ NÃO BASTA AS MORTES E EXTORSÕES DESSES LIXOS,AGR VAMOS CONVIVER COM MAIS OQUE MEU DEUS?

QLQ INFORMAÇAO NOS MANDEM. pic.twitter.com/dbvqjVmXwm — Doutrinador de Nova aurora (@doutrina59002) February 8, 2024