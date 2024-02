E-mail enviado por golpistas se passando por agentes da PRF - Reprodução

Rio - A Polícia Rodoviária Federal fez um alerta para criminosos que estão usando o nome da corporação para aplicar golpes. Segundo a PRF, os bandidos enviam falsas mensagens cobrando o pagamento de multas.

Em uma das ocasiões, o e-mail dizia: "Você possui uma infração de trânsito. Valor de R$ 1.987,91. Leia o QR Code e verifique sua multa". No entanto, a corporação informou que não faz nenhum tipo de cobrança por telefone, e-mail, mensagem de texto ou rede social.



O porta-voz da PRF, José Hélio Machado, orienta que o proprietário do veículo desconsidere a informação e busque os canais oficiais da corporação. "É um golpe que direciona para um pagamento fraudulento através de QR Code. O motorista que receber mensagem assim, deve desconfiar e desconsiderar. Ele pode entrar no site da PRF e conferir naLá, vai poder fazer a verificação se existe realmente alguma multa para esse veículo. E caso haja alguma infração pendente de pagamento, ele encontra todas as orientações de como proceder para fazer o pagamento", disse ao