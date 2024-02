Milicianos presos atuavam no Cabuçu, Valverde, Ipiranga e bairros vizinhos de Nova Iguaçu - Reprodução

Publicado 08/02/2024 11:19 | Atualizado 08/02/2024 11:58

Rio - Três homens, apontados como integrantes da milícia que atua na Baixada, foram presos, nesta quarta-feira (7), em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Segundo agentes da Polícia Civil, o trio seguia para reunião em Seropédica onde seria definido novo líder do grupo paramilitar, antes chefiado por Tauã de Oliveira Francisco, o Tubarão O miliciano, de 25 anos, foi morto na última terça-feira (6), durante confronto com policiais civis que realizavam operação no bairro Ponto Chic, em Nova Iguaçu.Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) coordenaram a ação que resultou na prisão do trio.