Amanda Soares, mais conhecida como Mandy Gin Drag, foi assassinada a facadas em São Gonçalo - Reprodução/Redes sociais

Amanda Soares, mais conhecida como Mandy Gin Drag, foi assassinada a facadas em São GonçaloReprodução/Redes sociais

Publicado 08/02/2024 11:42 | Atualizado 08/02/2024 12:02

Rio - A Polícia Civil prendeu na noite desta quarta-feira (7) o suspeito de matar a cantora e passista Amanda Soares, mais conhecida como Mandy Gin Drag , uma mulher trans, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo as investigações, o suspeito identificado como Marlon Nascimento da Silva, se encontrou com Amanda e a esfaqueou nas proximidades da casa dela, no bairro Jardim República. Na delegacia, ele confessou o crime.

Nesta quarta (7), ele foi localizado no seu local de trabalho, no bairro Arsenal. Na última segunda-feira (5), os agentes já haviam cumprido um mandado de busca e apreensão na casa dele, localizado no mesmo bairro.



Segundo as investigações, o suspeito identificado como Marlon Nascimento da Silva, se encontrou com Amanda e a esfaqueou nas proximidades da casa dela, no bairro Jardim República.