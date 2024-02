Material encontrado no apartamento - Divulgação / Polícia Civil

09/02/2024

Rio - Um casal foi preso nesta quinta-feira (8) suspeito de distribuir drogas sintéticas para outros traficantes venderem em festas na área do Recreio e na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Luís Souza de Santana e Carolina de Oliveira Pereira foram detidos em um imóvel na Taquara, na mesma região. O local era utilizado como depósito do material ilícito.



Segundo a corporação, o rapaz tentou descartar parte das drogas no vaso sanitário. No entanto, os agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) encontraram, ainda, 400 comprimidos de ecstasy, cocaína, Cetamina, conhecido anestésico veterinário, cola acrílica e mil reais em espécie. A polícia chegou até a dupla após investigações que tiveram como base a prisão de dois traficantes de drogas sintéticas na orla do Recreio, no último domingo (4).

Na ocasião, a dupla foi presa em flagrante no momento em que vendia o material ilícito em uma festa rave num quiosque, na Praia da Reserva. A polícia apreendeu vários frascos de cloreto de metileno, conhecido como "loló" ou lança-perfume, e Cetamina. Com a prisão, foram obtidos indícios que levaram à identificação dos dois distribuidores.



A Polícia Civil informou que Luís possui antecedentes criminais por violência doméstica e Carolina tem passagem por estelionato.