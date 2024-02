Bloco promove mensagem contra o consumo de drogas e álcool há 21 carnavais - Divulgação

Publicado 09/02/2024 12:06 | Atualizado 09/02/2024 12:21

Rio - O bloco "Alegria Sem Ressaca", que levanta a bandeira contra o consumo de álcool e drogas, comemora seu 21º aniversário no Carnaval deste ano. Promovida por um grupo de foliões da Zona Oeste, a festa acontece dentro da clínica de reabilitação para dependentes químicos Jorge Jaber, em Vargem Pequena, de sábado (11) a terça-feira (13), com show da Velha Guarda de Vila Isabel.



"A alegria não depende de drogas ou da ingestão de bebidas alcoólicas para existir. E é isso que queremos mostrar com a nossa festa. É preciso derrubar conceitos estabelecidos na sociedade de que para ser feliz é imprescindível consumirmos uma 'cervejinha' ou um 'uisquinho'. A alegria deve ser encontrada dentro de cada um de nós e não dentro de um copo", defende o psiquiatra Jorge Jaber, idealizador do bloco.

A festa é aberta ao público e contará desfile, baile, atividades na piscina, confecção de fantasias, “karaokê da folia” e show da Velha Guarda de Vila Isabel. Além das atrações, será feita a distribuição de lanches, churrasco, sorvetes, sucos e água gratuitamente para todos os foliões.

O espaço onde a festa será realizada tem mais de 10 mil metros quadrados e incluir circuito por onde ocorrerá o desfile do bloco. Antes da pandemia, em 2020, o bloco costumava sair em cortejo pelas ruas da Zona Sul do Rio.

Segundo os organizadores, a expectativa é que as atividades reúnam cerca de 300 pessoas entre pacientes, ex-internos, familiares, além das demais pessoas que possam se identificar com a proposta do bloco. Nesse último caso, contudo, os responsáveis pedem que seja feito um contato pelo whatsapp: (21) 99107-3875.