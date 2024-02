Ambulantes que trabalharão em blocos também poderão deixar seus filhos no espaço - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 09/02/2024 10:13

Rio - Um espaço kids no sambódromo, montado pela 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso (Viji) do município, vai acolher os filhos dos vendedores ambulantes que trabalharem nos desfiles ou blocos do Carnaval 2024. De acordo com o órgão, o projeto de suporte aos camelôs é uma parceria com a juíza Lysia Mesquita, titular da vara e também da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Enquanto os pais trabalham, as crianças, de até 11 anos, ficarão em um espaço preparado para elas com atividades pedagógicas, alimentação e com a presença de assistentes sociais e recreadores. A lista de crianças atendidas pelo projeto será montada a partir de levantamentos feito durante os ensaios técnicos das escolas .



De acordo com o Tribunal de Justiça, o objetivo do projeto é oferecer um local de convivência e segurança para que os menores não fiquem expostos durante a festa.



No local, serão distribuídos pelo menos 20 kits escolares com mochilas, estojos, kits de lápis de cor, kits de canetas hidrocor, colas, apontadores, lápis, borrachas, cadernos com pauta, cadernos de desenho e seis tesouras.