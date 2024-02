Cordão da Bola Preta reúne multidão no Centro - Pedro Ivo / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 09/02/2024

Rio - O fim de semana promete ser de muita festa no Rio de Janeiro. Data mais esperada do ano por muitos cariocas, o Carnaval chegou e 80 blocos oficiais desfilarão neste sábado (10). As principais atrações ficam por conta do tradicional Cordão da Bola Preta, no Centro; Amigos da Onça, no Flamengo; Céu na Terra, em Santa Teresa; Bloco dos Barbas, em Botafogo, e Banda de Ipanema.

Confira os blocos de sábado

Barra da Tijuca

- Blocão da Barra: concentração às 9h, na Praça São Perpétuo.

- Carnaeco: concentração às 14h, na Avenida Lúcio Costa,3300

Botafogo

- Dois Pra Lá Dois Pra Cá: concentração às 9h, na Rua Álvaro Ramos

- Bloco dos Barbas: concentração às 11h, na Rua General Polidoro, 156

Campo Grande

- Cordão da Bola Laranja: concentração às 9h, na Rua Jerônimo Barbalho, 86

Catete

- Amigos do Catete: concentração às 14h, na Rua do Catete, 309

Centro

- Cordão da Bola Preta: concentração às 7h, na Rua Primeiro de Março, 66

- Multibloco: concentração às 7h, na Avenida Henrique Valadares, 75

- Batuquebata: concentração às 15h, na Praça Quinze de Novembro, 2

Copacabana

- Empolga às 9: concentração às 8h, na Avenida Atlântica, 4240

- O Remédio É o Samba: concentração às 16h, na Avenida Atlântica, 3264

Encantado

- Amigos da Esquina: concentração às 16h, na Rua Pernambuco, 886

Flamengo



- Amigos da Onça: concentração às 7h, no calçadão da Praia do Flamengo, 3

Gamboa

- Cordão do Prata Preta: concentração às 9h, na Praça da Harmonia

Glória

- Banda da Glória: concentração às 16h, na Rua do Russel, 32A

- Carnaval da Rebu: concentração às 16h, na Rua Jardel Jércolis, 50

Guaratiba

- Tigre do Coqueiro: concentração às 19h, na Rua Barros de Alarcão, 279

Ilha de Paquetá

- Bloco do Camelo: concentração às 16h, na Praia José Bonifácio, 175

Ipanema

- Banda de Ipanema: concentração às 15h30, Rua Gomes Carneiro, 55

Jacarepaguá

- Rio2Amores: concentração às 14h, na Rua Mario Agostinelli

- Bloco do Tio Tonho: concentração às 15h, na Ru Caungula, 217

Jardim Botânico

- Escangalha: concentração às 8h, na Rua Jardim Botânico, 1235

Lapa

- Carioca da gema: concentração às 14h, na Rua dos Arcos, 24

Leme

- Bloco Brasil com BlocoBuster: concentração às 12h, na Praça Júlio Noronha

Méier

- Tigre do Méier: concentração às 11h, na Travessa Miracema, 29

Olaria

- Ciganas Feiticeiras de Olaria: concentração às 15h, na Rua Paranhos, 734

Padre Miguel

- Bloco do Tamanco: concentração às 11h, na Rua D, 19

Paquetá

- Bloco do Serragens: concentração às 12h, na Rua Adelaíde Alambari, 85

Pilares

- Turma do Gato Futebol e Samba: concentração às 14h, na Avenida João Ribeiro

Riachuelo

- Gambarato: concentração às 14h, na Rua Vítor Meireles

Santa Teresa



- Céu na Terrra: concentração às 7h, na Rua Almirante Alexandrino

- Aconteceu Folia: concentração às 16h, na Rua Monte Alegre, 348

Santo Cristo



- Elas que Digam: concentração às 16h, na Rua Nabuco de Freitas, 187

São Cristóvão

- Bloco da Terreirada: concentração às 13h30, na Quinta da Boa Vista

Sepetiba

- Bloco da Amizade: concentração às 22h, na Praia Recôncavo, 450

Tijuca



- Diversão Brasileira: concentração às 13h, na Praça Comandante Xavier de Brito

- Olha Pá Mim: concentração às 14h, na Praça Castilhos França, 49

- Cordão Alegria da Tijuca: concentração às 14h, na Rua Afonso Pena, 10

- Banda do Largo da Segunda-feira: concentração às 16h, na Rua Conde de Bonfim, 25

- Bloco Chora 10: concentração às 16h, na Rua São Miguel, 430

- Seu Kuka É Eu do Grajau: concentração às 16h, na Rua Barão de Mesquita, 1032

Vila Isabel

- Mulheres Brilhantes: concentração às 15h, na Boulevard 28 de Setembro

Zumbi

- Verde e Branco do Zumbi: concentração às 10h, na Rua Peixoto de Carvalho, 162

- Quem Me Viu, Mentiu: concentração às 14h, na Praia do Zumbi, 25