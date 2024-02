Objetos foram apreendidos nos arredores do bloco - Divulgação

Publicado 10/02/2024 12:29 | Atualizado 10/02/2024 13:52

Rio - A Polícia Militar apreendeu, neste sábado (10), diversos objetos perfurocortantes nos arredores do bloco Cordão da Bola Preta, que acontece no Centro do Rio, neste sábado (10).

A corporação revistou foliões nas áreas de acesso ao bloco para tentar evitar a entrada de pessoas armadas no local. Entre os objetos apreendidos estão facas, tesouras, chaves de fenda, cortadores de unha, garfos lâminas de barbear e estiletes.

Em nota, a PM informou que "objetos perfurocortantes continuam sendo apreendidos nos nossos pontos de revista, que estão espalhados pelos acessos do megabloco Cordão da Bola Preta".

O bloco

O tradicional Bloco Cordão da Bola Preta agitou os foliões na manhã deste sábado. Com início às 9h25 na Rua Primeiro de Março e fim na Avenida Presidente Antonio Carlos, na Zona Central do Rio, a banda animou a todos com tradicionais marchinhas e abriu o fim de semana de Carnaval em grande estilo.

Presença tarimbada no Cordão da Bola Preta, Neguinho da Beija-Flor, padrinho do bloco, esteve junto à banda. Em entrevista ao DIA, ele expressou sua alegria de participar do desfile: "Eu sou do Bola Preta antes de ser da Beija-Flor. Eu comecei neste bloco em 1973 e fui para a Beija-Flor em 1975. Depois da Elizeth Cardoso, eu sou praticamente o mais antigo", afirmou.