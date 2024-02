Mais de mil bebidas diversas foram apreendidas - Fábio Costa / Seop

Mais de mil bebidas diversas foram apreendidas Fábio Costa / Seop

Publicado 10/02/2024 13:20

Rio - Mais de mil bebidas que seriam comercializadas ilegalmente foram apreendidas no entorno da Marquês de Sapucaí, nesta sexta-feira (9), durante o primeiro dia de Operação de Carnaval da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio).



A Seop informou que ao longo da sexta-feira (9) os agentes realizaram a entrega das licenças aos ambulantes de pontos fixos autorizados pela prefeitura para trabalharem nesse período. Já a Guarda Municipal distribuiu cerca de 40 pulseiras de identificação para crianças que estavam presentes na Sapucaí.



De acordo com o balanço, divulgado neste sábado (10), além dos líquidos, os agentes ainda recolheram 56 maços de cigarro, 57 estruturas, de médio e grande porte, três motos elétricas, dois botijões de gás, uma churrasqueira, cadeiras, bancos, utensílios de cozinha e quatro armas brancas.



Ainda durante a ação, dois cambistas foram presos. Um deles estava com dez ingressos para assistir aos desfiles no Sambódromo.



Operação no trânsito



Já no trânsito, as fiscalizações resultaram em 106 multas e 35 veículos removidos, sendo uma van pirata. Os agentes também abordaram 214 profissionais e multaram 27 deles.



Vale lembrar que todas as viagens de táxi devem ser cobradas pelo taxímetro e há uma tabela disponível online com a estimativa de preço das corridas partindo do Sambódromo para todos os bairros da cidade.



Carnaval de rua



Ainda no Centro, os agentes de segurança apreenderam um jovem por furto de celular, durante o desfile do bloco Bancários. De acordo com a prefeitura, após a ação, outros adolescentes apedrejaram duas viaturas da GM-Rio. Ninguém ficou ferido.



Os guardas também atuaram em um caso de criança perdida e fizeram dois atendimentos emergenciais.



Atendimento médico na Sapucaí



Durante os desfiles da Série Ouro desta sexta-feira (9), 242 pessoas procuraram atendimento médico em um dos seis postos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), espalhados pela Marquês de Sapucaí. De acordo com a pasta, 25 delas tiveram quadros mais graves e necessidade de maior suporte, sendo transferidas para UPAs, CERs ou hospitais de urgência e emergência da rede municipal.



Ainda segundo a SMS, os principais problemas apresentados foram picos de pressão, mal-estar devido ao calor e ao esforço do desfile, mal-estar por estar há muitas horas sem se alimentar e se hidratar direito, pequenos cortes, queda da própria altura, e ingestão de bebidas alcoólicas em excesso.



Vigilância Sanitária



Ainda no Sambódromo, o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) realizou três autuações por falta de licenciamento sanitário, alimentos em temperatura inadequada e gelo com rotulagem incompleta. Durante a noite de sexta (9), os agentes ainda colheram 24 amostras de alimentos para análise pelo Laboratório Municipal de Saúde Pública (LASP). e afixaram 52 placas adesivadas com informações sobre a legislação referente às restrições de fumo em ambientes de uso coletivo total ou parcialmente fechados.



Já a Superintendência de Vigilância em Saúde realizou 11 notificações durante as fiscalizações de ontem.



Lixo passou de 30 toneladas



Neste sábado (10), a Comlurb também divulgou o balanço de lixo recolhido apenas na Passarela do Samba no primeiro dia de desfiles, que resultou em 33,5 toneladas de resíduos. De acordo com a pasta, apenas 4,1 toneladas eram de materiais potencialmente recicláveis.



Já a limpeza da área externa gerou 5,8 toneladas de lixo. Desde a pré-limpeza da Sapucaí, nos dias que antecederam a abertura oficial, a quantidade de resíduos soma 49.5 toneladas, sendo 35,9 toneladas de lixo orgânico e 7,8 toneladas de materiais recicláveis.