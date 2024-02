Ator está desaparecido desde o dia 2 de fevereiro - Reprodução

Publicado 10/02/2024 14:13

Rio - O carro do ator Edson Caldas, que está desaparecido há 8 dias , foi encontrado com marcas de tiros e vestígios de sangue nesta sexta-feira (9). O veículo foi recuperado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) em Queimados, na Baixada Fluminense. Edson desapareceu em Colégio, na Zona Norte da capital, e o sinal do seu celular foi localizado em Japeri, também na Baixada. A mulher do ator, Jennyffer Vieira, disse aoque, apesar das marcas de sangue e perfurações, o corpo não foi encontrado e a família irá procurá-lo na região.