Os polos estão localizados em unidades de Atenção Primária ou hospitais - Divulgação /SMS

Publicado 10/02/2024 14:38 | Atualizado 10/02/2024 14:53

"Até o momento, já foram feitos mais de 16 mil atendimentos por dengue no município do Rio de Janeiro. Os novos polos já atenderam mais de 800 pacientes", disse o subsecretário de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde, Renato Cony. "A imensa maioria dos pacientes apresentou sintomas brandos. Menos de 5% deles precisou de hospitalização para realização de hidratação venosa. (...) Os polos recém-inaugurados foram preparados para fazer até 200 atendimentos por dia com rapidez", acrescentou.Além disso, todas as 237 unidades de Atenção Primária da cidade também estão aptas para o atendimento de pacientes com a doença. Em 150 delas, inclusive, os centros de hidratação, montados no final do ano passado devido aos efeitos do calor, agora também são centros de assistência às pessoas com dengue.Com febre, dores no corpo e diarréia, o pastor Leandro Duarte, de 48 anos, buscou o novo polo na manhã deste sábado. "A estrutura e todo o material utilizado aqui no polo são excelentes. Os profissionais são muito bons. Gostei demais do atendimento, fui muito bem recebido", disse.A Secretaria Municipal de Saúde também informa que, caso haja necessidade, em razão do aumento do número de casos, mais polos poderão ser abertos.As unidades estão preparadas para o diagnóstico e tratamento das pessoas com dengue, com pontos para hidratação venosa ou oral, conforme necessidade de cada caso. No polo de Bangu, são 20 pontos de hidratação disponíveis. Pacientes com quadros mais graves e indicação de internação são transferidos para leitos dedicados à dengue nos hospitais da rede de urgência e emergência do município.O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (HMRG), em Acari, Zona Norte do Rio, é a unidade de concentração para a doença, inicialmente com 20 leitos. Segundo a SMS, o hospital foi referência para o tratamento dos pacientes graves durante a pandemia da covid-19 e, por isso, tem preparo para passar pelas alterações de fluxo em situação de epidemia.