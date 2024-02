Prefeitura inaugura quarto polo de atendimento a pacientes com sintomas da dengue. Unidade da vez funciona em Del Castilho, na Zona Norte - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 06/02/2024 11:17 | Atualizado 06/02/2024 12:18

Rio - O quarto polo de atendimento para pacientes com sintomas de dengue foi inaugurado, nesta terça--feira (6), na Policlínica Rodolpho Rocco, em Del Castilho, Zona Norte do Rio. A unidade de enfrentamento à pandemia da doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti faz parte do planejamento da Prefeitura do Rio, que prevê dez pontos espalhados pela cidade.

A inauguração do polo foi acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, que ajudou no atendimento dos primeiros pacientes. Em entrevista, nesta segunda-feira, o secretário já havia comentado sobre a importância de iniciativas como essa.

"O paciente faz tudo aqui, colhe sangue, faz o hemograma e sorologia. Se precisar de hidratação, faz aqui mesmo, oral ou venal e se precisar de internação, também tem leitos dedicados a virose. O objetivo é que a gente consiga reduzir o número de casos graves e óbitos. Portanto, esse tratamento precoce faz toda a diferença", disse Soranz.

Os outros três pontos de atendimento já montados ficam na Zona Oeste da cidade, onde a incidência de casos tem sido maior. O primeiro fica no Hospital Raphael de Paula Souza, em Curicica, além de unidades em Campo Grande e Santa Cruz.

Todos os polos contam com equipes dedicadas formadas por médico, enfermeiro e técnicos de enfermagem, que ficam responsáveis pelo diagnóstico e assistência, classificação segundo o critério de risco e tratamento dos pacientes com dengue. Além da unidade de Del Castilho, estão previstas nesta semana outros seis polos: Bangu, Madureira, Tijuca, Gávea, Centro e Complexo do Alemão.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), essa é uma das ações do plano de contingência da prefeitura para o enfrentamento da epidemia de dengue.

Emergência em saúde

Nesta segunda-feira (5), Eduardo Paes decretou estado de emergência em saúde por causa do número crescente de casos da doença. Neste início de ano, o município já registra mais de 11 mil casos da dengue, com uma taxa de incidência de 160,68 por 100 mil habitantes. Durante todo o ano de 2023, foram 22.959 casos. Já o número de internações bateu recorde no primeiro mês do ano, com 362 pacientes hospitalizados no município.