Flavio Simões Brasil foi preso em flagrante por extorquir passageira - Reprodução

Publicado 06/02/2024 18:58

Rio - O motorista de aplicativo Flavio Simões Brasil foi preso em flagrante após extorquir uma passageira no Largo do Barradas, em Niterói, na noite de domingo (4). Com diversas anotações criminais, o suspeito já havia sido detido em 2010, apontado como o terceiro homem na hierarquia do traficante Nem da Rocinha, e utilizava um nome falso para dirigir por aplicativo.

Flávio deixou o presídio em março de 2023 e estava cumprindo pena em regime semiaberto. Em conversa com guardas municipais, a vítima contou que, ao chegar no destino estabelecido previamente, o motorista passou a cobrar o valor de R$ 75 pela viagem e mais R$ 200 por "danos" provocados pela chuva. No entanto, o preço do percurso já havia sido estabelecido em R$ 46.

Com isso, Flavio trancou as portas e dirigiu do bairro Engenhoca até o Largo do Barradas, onde foi parado e detido por pedestres. A Guarda Municipal foi acionada, então, sob a alegação de que uma suposta tentativa de estupro.

Os agentes encaminharam o suspeito e a vítima à 78ª DP (Fonseca), onde Flavio foi autuado em flagrante por extorsão - ele teria confessado que falsificou o cadastro para se tornar motorista de aplicativo. Até o momento, não há evidências de uma tentativa de estupro, mas o caso segue sendo investigado pela distrital.