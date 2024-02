Publicado 07/02/2024 00:00

Justiça precisa punir de forma exemplar ataque antissemita sofrido por comerciante judia na Bahia. Críticas a Israel não podem ser falso pretexto para promoção de ódio e violência contra todo um povo. Não existe justificativa para o racismo.

Em discurso na Câmara, Lira acusa governo Lula de descumprir acordos e cobra respeito a decisões do legislativo. Governistas reconhecem duro tom do recado e, com importantes votações no radar, já trabalham para amenizar tensão entre Planalto e Congresso.