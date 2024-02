PM Lucas Portugal Machado de Freitas foi encaminhado ao Hospital Alberto Torres - Reprodução

Publicado 06/02/2024 21:52 | Atualizado 07/02/2024 07:21

Rio - O cabo Lucas Portugal Machado de Freitas, lotado no 7º BPM (São Gonçalo), foi baleado na noite desta terça-feira (6), próximo ao Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

A Polícia Militar informou que agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram atacados durante um patrulhamento na Rua Flávio Teixeira de Barros, no bairro Portão do Rosa. De acordo com a PM, houve confronto entre policiais e traficantes. Na ação, o agente foi atingido na altura do tórax e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

Segundo a corporação, o quadro de saúde do militar é considerado estável e não corre risco de morte. Após o confronto, os criminosos fugiram para o interior da localidade. O policiamento foi reforçado na região.