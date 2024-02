Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 07/02/2024 06:56 | Atualizado 07/02/2024 08:37

assalto, na noite desta terça-feira (6), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Cleberson Silva de Assis e Caio Vitor Ferreira, 22 anos, também ficaram feridos. De acordo com testemunhas, um criminoso entrou no veículo, anunciou o assalto e um dos passageiros reagiu. Rio - O passageiro de um ônibus, identificado como Carlos José de Sales Silva, de 46 anos, morreu após ser baleado durante um, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Cleberson Silva de Assis e Caio Vitor Ferreira, 22 anos, também ficaram feridos. De acordo com testemunhas, um criminoso entrou no veículo, anunciou o assalto e um dos passageiros reagiu.

Os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Caxias. Segundo a prefeitura, Cleberson foi atingido na coxa direita e após avaliações e exames, recebeu alta hospitalar. Já Caio Vitor foi baleado de raspão na cabeça, foi submetido a sutura e curativo e também recebeu alta. O corpo de Carlos José foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias.

LATROCÍNIO em um Ônibus da Empresa MACHADO, que saiu de DUQUE DE CAXIAS sentido a PIABETÁ, com um passageiro baleado na cabeça. Um óbito confirmado. pic.twitter.com/5ZLrXQbnDn — ᒪᕮⅤϒ (@LevySallahK) February 7, 2024

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel de Campos Elíseos foi acionado às 20h07 na Avenida José Lopes Cançado para socorrer as vítimas. Segundo testemunhas, um criminoso armado entrou no veículo da Transportes Machado, que faz o trajeto Caxias-Piabetá, anunciou o assalto e pegou os pertencentes dos passageiros. Um deles reagiu e o bandido atirou.

A Polícia Militar informou que o criminoso teria fugido na altura da Vila Urussaí. Segundo a corporação, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas e o policiamento foi reforçado na região. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A Civil informou que a investigação está em andamento para identificar a autoria do crime.

Em nota, a Semove, entidade que representa 184 empresas de ônibus em todo o Estado, lamentou o episódio de violência e informou que as empresas associadas à Federação colaboram com a polícia em ações de prevenção e investigação de casos de assalto. Disse, ainda, que os motoristas são orientados a fazer o registro policial de todas as ocorrências, que são cadastradas também em uma plataforma interna que pode ser utilizada pelas autoridades de segurança.